In arrivo multe raddoppiate per chi occupa parcheggi riservati

Multe raddoppiate per chi occupa parcheggi riservati e non solo. E’ quanto prevede il Dl Infrastrutture che è stato approvato oggi dal Cdm. Il decreto prevede dunque un rafforzamento delle sanzioni per chi occupa posti come ad esempio gli stalli rosa, cioè i parcheggi riservati per le donne in gravidanza che entrano tra l’altro nel Codice della strada, e per chi parcheggia negli spazi riservati alle persone con disabilità (con la nuova sanzione compresa tra 168 e 672 euro. Nel provvedimento sono anche previsti incentivi ai Comuni per consentire la sosta gratuita alle persone con disabilità all’interno delle strisce blu nel caso lo stallo riservato risulti occupato. Multe più care sono previste anche per chi sosta nelle aree perdonali urbane. Gli interventi sulla micromobilità saranno concordati in sede parlamentare in occasione della conversione in legge del decreto.

Tra le modifiche al codice della strada, rileva il Mims in una nota, il provvedimento prevede infatti l’introduzione degli ‘stalli rosa’ dedicati alle donne in gravidanza e ai genitori con figli fino a due anni, e la facoltà per i Comuni di riservare posti di sosta, a carattere permanente o temporaneo, oltre che ai veicoli adibiti al trasporto delle persone con disabilità, anche ai veicoli elettrici, ai veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite e al trasporto scolastico.