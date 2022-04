In che modo la tecnologia ha cambiato l’industria delle scommesse sportive?

Spesso la diamo per scontata, nella maggior parte dei casi la usiamo senza neanche accorgerci di quanto sia presente nella nostra quotidianità: parliamo della tecnologia. Presenza silente ed in continua evoluzione, questa componente ci supporta a casa, al lavoro, nello studio e in viaggio. Sono tanti i campi di applicazione che hanno tratto notevoli vantaggi dall’innovazione tecnologica attraverso device sempre più performanti e apparecchiature sempre connesse alla Rete: la stessa possibilità di domotizzare le nostre case attraverso i dispositivi online è qualcosa che un paio di decenni fa apparteneva alla fantascienza. Come tanti settori, anche il mondo delle scommesse sportive grazie alla tecnologia è andato incontro a importanti cambiamenti in termini di comodità, fruibilità e sicurezza. Passiamo in rassegna i principali aspetti del betting che l’upgrade tecnologico ha profondamente cambiato e migliorato.

Quando la puntata è a portata di clic

Per i più giovani è praticamente la regola, chi ha qualche anno in più magari ci si sta già piacevolmente abituando, per tutti è la naturale evoluzione delle tante opportunità offerte da smartphone e tablet: la puntata online. Accanto ai punti scommesse fisici, infatti, nel 2002, in base a quanto stabilito dal Decreto direttoriale n. 128, sono nate le prime piattaforme per scommettere sul web. L’introduzione di questa possibilità ha favorito la nascita di un gran numero di operatori e bookmaker che, sulla falsa riga delle scommesse calcistiche, hanno creato la propria app dedicata. Alla base delle scommesse da mobile c’è la possibilità di far dialogare il sistema operativo e l’applicazione in modo che le operazioni di prelievo e deposito avvengano in modo pratico e diretto. A semplificare il tutto c’è poi la tecnologia 5G che garantisce connessioni estremamente veloci.

Transazioni sicure grazie alla tecnologia Blockchain

Tra gli aspetti che la tecnologia ha indubbiamente migliorato sul fronte del betting c’è quello della sicurezza. Se in generale l’avvento dell’e-commerce ha acceso i riflettori sull’esigenza per il consumatore di contare su transazioni sicure, stimolando lo sviluppo di sistemi di pagamento sempre più innovativi, il mondo delle scommesse online ha beneficiato direttamente di tutte quelle soluzioni che garantiscono la massima serenità durante le operazioni di pagamento. Tra queste c’è la tecnologia Blockchain che si basa su un protocollo praticamente inviolabile: in un sistema di questo tipo le transazioni vengono certificate all’interno di blocchi concatenati, una volta avvenuto questo passaggio non è più possibile effettuare modifiche o manomissioni. Considerata una delle soluzioni più sicure al mondo, la tecnologia Blockchain rappresenta un valido incentivo per gli scommettitori che scelgono di piazzare la propria puntata attraverso app e siti web.

Live streaming e realtà virtuale per un’esperienza più immersiva

Comodità e sicurezza a parte, tra le novità che la tecnologia ha portato nel mondo delle scommesse c’è una fruizione più diretta. Su questo fronte l’introduzione del live streaming permette agli scommettitori di seguire in tempo reale i match su cui hanno puntato senza spostarsi da casa o ricorrere ad altre piattaforme, un bel salto di qualità in termini di praticità, che regala un’esperienza di betting più vivida ed emozionante.

Altro upgrade in termini di immersività è quello legato all’introduzione della realtà virtuale. Su questo fronte il passaggio chiave è avvenuto nel 2013 grazie alla possibilità per chi scommette di puntare su sport virtuali. Si tratta in pratica di eventi simulati a livello digitale che alcuni bookmaker trasmettono sui propri siti. Scegliendo la realtà virtuale è oggi possibile scommettere su calcio, tennis, corse di cavalli o sulle gare automobilistiche, un settore in crescita che si adatta alle funzionalità dello smartphone e rappresenta il futuro del betting.

Il futuro delle scommesse è sempre più online

Applicazioni sempre più performanti, realtà virtuale e transazioni sempre più sicure hanno gettato le basi per un vero e proprio salto di qualità per l’industria delle scommesse che, così come avvenuto per tanti altri settori, già da qualche anno punta sull’innovazione tecnologica per raggiungere nuovi traguardi e agganciare le direttrici che portano al futuro. Su questo fronte il cambiamento più importante si è innescato con l’avvento del betting online, pratica apprezzata dalle nuove generazioni, ma non solo: piazzare la propria puntata con un semplice clic per poi seguire il match in streaming è un piccolo lusso a cui guarda con favore anche la platea degli scommettitori meno giovani.