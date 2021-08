In corso ricerche di Sauro Vitali, scomparso dall’ospedale dei Castelli Romani

Sono in corso le ricerche di Sauro Vitali, il 59enne di Cecchina affetto da alcune gravi patologie che si é allontanato dall’ospedale dei Castelli di via Nettunense ad Ariccia, Fontana di Papa, circa due settimane fa, come comunicato dai familiari disperati.

Le protezioni Civili di Ariccia, Genzano, Albano, San Cesareo e altri gruppi insieme ai Carabinieri di Genzano e altri comuni stanno battendo palmo dopo palmo la zona vicino casa sua a Cecchina nel comune di Albano in via Tor Paluzzi. Ricerche in corso anche nelle aree rurali vicino all’ospedale dei Castelli e di altri comuni del territorio dove era stato segnalato, come Frascati stazione e la linea ferroviaria.

In campo anche due cani molecolari del team di protezione civile “Le Orme di Ascan” al momento a Frascati, col supporto tecnico logistico della protezione civile “Zi Paolo Team” San Cesareo diretti da Paolo Testani. I numeri da chiamare in caso di avvistamento sono il 112 o il 345.4862021 a cui risponde il cognato.