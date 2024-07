In fuga dal carcere, fermati due dei tre evasi

Sono due diciassettenni presi in 24 ore gli evasi a L’Aquila dopo 24 ore di fuga: si erano allontanati dal carcere minorile di Casal del marmo, ma due dei tre giovani però sono stati fermati a distanza di appena un giorno.-

Erano scappati dalla struttura di Roma nel pomeriggio di domenica e sono stati rintracciati: le ricerche continuano per catturare il terzo ragazzo che attualmente è in fuga. Si tratterebbe di un quindicenne. I tre sono tunisini e in passato avevano fatto affari di spaccio e rapina presso soprattutto lo scalo ferroviario della capitale