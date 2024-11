In Inghilterra i bambini di due anni sono già curati per malattie legate all’obesità

Il Servizio Sanitario Nazionale ha lanciato un appello sui bambini piccoli che già soffrono di problematiche legate all’obesità

In Inghilterra migliaia di bambini di appena due anni sono in cura per complicazioni di salute legate all’obesità grave. Secondi i dati forniti dal Servizio Sanitario Nazionale un bambino su 10 che inizia la scuola primaria è obeso: il 9,6% dei bambini nel 2023-24, in aumento rispetto al 9,2% nel 2022-23. Sempre l’NHS ha dichiarato che si spendono 6,5 miliardi di sterline all’anno per curare questo tipo di malattie in tutte le fasce d’età in Inghilterra.

Differenze sociali

I dati pubblicati dal Servizio Sanitario Nazionale evidenziano differenze tra i bambini abbienti e meno abbienti. i livelli di obesità nei bambini in età di accoglienza che vivono nelle aree più povere (12,9%) erano più del doppio di quelli nelle aree meno povere (6%). L’obesità tra i bambini del sesto anno, ossia tra i 10 e gli 11 anni, era del 29,2% nelle aree più povere, rispetto al 13% nelle aree meno povere.

La sugar tax

Il Regno Unito è uno dei paesi ad aver introdotto la cosiddetta “sugar tax”, ossia un’imposta sul consumo di bevande zuccherate. La legge era stata presentata dal governo britannico nel 2016 e introdotta poi nel 2018. Ebbene a fronte di questi numeri preoccupanti che coinvolgono i bambini, la Local Government Association, ossia l’organismo che riunisce le autorità locali di Inghilterra e Galles, ha proposto di destinare il denaro raccolto dalla sugar tax sulle bevande analcoliche alle aree con livelli più elevati di deprivazione, obesità infantile e carie.

Il commento del ministro della Salute

Il ministro della Salute pubblica Andrew Gwynne ha affermato: “Il nostro girovita in aumento sta costando al Servizio Sanitario Nazionale e all’economia miliardi di sterline, oltre portare i bambini a una vita malsana. Ecco perché stiamo limitando la pubblicità del cibo spazzatura in TV e online, limitando l’accesso degli studenti al fast food e vietando la vendita di bevande energetiche ai minori di 16 anni“.

