Ryanair parla, o meglio, lo da O’Leary: “In Italia possibile target 80 milioni di passeggeri”. Che poi aggiunge: “Entro 2034 gruppo può crescere a livello globale da 200 a 300 milioni passeggeri”

L’ordine di 350 nuovi velivoli fatto da Ryanair a Boeing “ci permetterà di passare dai 200 milioni di passeggeri quest’anno a 300 milioni entro il 2034, una crescita di 100 milioni che sarà del 20% solo in Italia”.

Con queste parole, parlando all’Adnkronos il Ceo di Ryanair, Michael O’Leary parla di una crescita possibile a una condizione: che venga abolita l’addizionale municipale.

“Ho una proposta da fare al governo italiano: aumenteremo il nostro traffico in Italia nei prossimi dieci anni, passando da 60 milioni di passeggeri a 80, ma solo se decideranno di rimuovere l’addizionale municipale – ha affermato – Venezia sta pensando di toglierla, così come l’Abruzzo, perché il governo non la rimuove per tutti?.

Il traffico di Ryanair nel 2024 è aumentato dell’8%, passando dai 183 milioni dello scorso anno ai 200 del periodo corrente, “ma le tariffe sono più basse – ha proseguito O’Leary – Nel trimestre di giugno le tariffe sono scese del 15% e pensavamo che in quello di settembre sarebbero calate del 10% o più, ma ora ci rendiamo conto che caleranno tra il 5 e il 9% anche se non lo sapremo con precisione fino a dicembre. Stiamo vendendo molti biglietti per dicembre”

