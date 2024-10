In trasferta a Roma per rubare nei negozi: arrestata coppia di ladri seriali

In trasferta a Roma per rubare nei negozi: arrestata coppia di ladri...

In trasferta da Caserta per fare shopping “gratis” alle porte di Roma. Una coppia di ladri seriali è finita in manette nelle scorse ore. Inoltre per i due è stato disposto il divieto di ritorno a Colleferro dove avrebbero messo a segno due colpi.

Le manette sono scattate la scorsa mattina. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Colleferro, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, hanno arrestato i due, entrambi 28enni di origine romena, provenienti dalla provincia di Caserta, gravemente indiziati in concorso tra loro del reato di furto aggravato all’interno di due negozi della zona.

Nello specifico, la coppia, utilizzando una borsa schermata, avrebbe asportato numerosi prodotti di cosmesi ed estetica, per un valore totale di circa 500 euro, interamente recuperati dai militari dell’Arma e restituiti ai legittimi proprietari delle attività commerciali.

Entrambi sono stati arrestati e successivamente accompagnati presso le aule del Tribunale di Velletri che, al termine dell’udienza con rito direttissimo, ha convalidato l’arresto e disposto solo a carico dell’uomo l’obbligo di presentarsi in caserma.

Nei confronti di entrambi, ricorrendone i presupposti, è stata irrogata dalla Questura di Roma, su proposta dei carabinieri del Norm, la misura di prevenzione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune di Colleferro rispettivamente per anni due.