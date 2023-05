In tre senza casco su scooter a Napoli, a bordo pure Ultimo? Borrelli: “Chieda scusa” – Video

(Adnkronos) – In giro per Napoli a bordo di uno scooter, in tre e senza casco. “Ci hanno segnalato un video pubblicato su Tik Tok che immortala il cantante Ultimo in giro per i Quartieri Spagnoli su uno scooter con altre due persone. Nessuno, compreso l’artista, indossa il casco”, fa notare nel messaggio pubblicato su Facebook il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli che posta il filmato. “Una cosa inaccettabile da un personaggio pubblico seguito da tanti giovani. A meno che non ci dica che si tratta di un suo ‘sosia’’ chieda scusa pubblicamente al più presto”, sottolinea.

“Che esempio diamo in questo modo ai giovanissimi? – prosegue Borrelli – Come gli spieghiamo che il casco va indossato sempre e comunque se uno dei loro idoli si fa beffe delle regole? I personaggi pubblici, specie quelli con un pubblico giovane, hanno il dovere morale di essere i primi a dare sempre il buon esempio. Atti del genere non sono tollerabili”.