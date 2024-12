In Umbria si è insediata ufficialmente la presidente Stefania Proietti

A palazzo Donini, a Perugia, è iniziata l’era di Stefania Proietti. Per prima cosa la presidente chiederà un incontro con alcuni membri del governo nazionale per portare avanti le sue priorità: sanità, lago Trasimeno, infrasfrutture, Ast di Terni ed energia green, e giovani

In Umbria è iniziata ufficialmente l’era di Stefania Proietti.

La neo governatrice dopo il passaggio di consegne, a porte chiuse, con la presidente uscente, Donatella Tesei, si è insediata a Palazzo Donini, sede della regione Umbria.

Nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato anche i leader regionali dei partiti che hanno sostenuto la sua elezione ed i consiglieri regionali eletti nella sua coalizione, Stefania Proietti ha ribadito le sue priorità: situazione economica della sanità in Umbria, fondi europei, infrastrutture, cambiamento climatico ed i suoi effetti, situazione del lago Trasimeno ed Ast di Terni, in particolare legare il polo idroelettrico alle acciaierie creando energia green per alimentarle.

Per realizzare gran parte di questi obiettivi è necessaria una sinergia con il governo centrale, a tal proposito ha preparato delle lettere per chiedere degli incontri ai membri del governo.

Alla presidente del consiglio Giorgia Meloni, chiederà di rimettere l’Umbria al centro.

“Rimettere al centro l’Umbria – ha detto Stefania Proietti a Teleambiente – nel panorama italiano. Devo dire che dalla mia avrò l’epoca storica che stiamo vivendo, un’ Umbria che sarà, sicuramente dopo Roma, la seconda metà del Giubileo 2025. Un’ Umbria che sarà la regione degli ottocento anni di San Francesco, patrono d’Italia”.

“Un’ Umbria – ha aggiunto la presidente Proietti – che ha bisogno di ritornare centrale, ce lo restituisce purtroppo il dato di questi giorni sul Pil, siamo sprofondati, terzultimi per crescita del Pil dal 2019 al 2024, siamo purtroppo in compagnia di sole altre due regioni”.

“Quindi – ha riferito ancora – un’attenzione particolare chiederò alla presidente Meloni, ricordando che io l’ho subito ringraziata per l’atto molto istituzionale che la presidente ha fatto e che ho molto apprezzato, quelle parole su X alle ore 19.00 del giorno della nostra elezione, che hanno dato contezza di un risultato politico e hanno aperto una collaborazione che sempre ci deve essere, però bisogna dire non è così scontata”.

“Quindi – ha ribadito – chiederò alla presidente Meloni di portare la nostra Umbria al centro e chiederò di essere sempre dalla stessa parte, nell’interesse dell’Umbria”.

Tra gli obiettivi: riportare i giovani al voto e riavere la loro fiducia

“Questo per me – ha sottolineato Stefania Proietti sempre a Teleambiente – è assolutamente primario, questo per me è ossigeno. La presenza dei giovani nelle fila degli elettori che hanno eletto noi, perché sono stati tanti tra i nostri elettori, per me è ossigeno, è speranza, è il nostro futuro perché noi dobbiamo far tornare l’Umbria ad essere una terra in cui loro hanno fiducia.”

“Se i giovani hanno fiducia – ha continuato Stefania Proietti – andiamo anche verso una potenziale soluzione al grave problema demografico che vive l’Umbria, che a cascata trascina poi tutto. Meno siamo in Umbria e meno risorse avremo per tutto: sanità, infrastrutture, ecc”.

“Quindi – ha concluso la presidente Stefania Proietti – dobbiamo davvero puntare sulla fiducia dei giovani, affinché i giovani riprendano fiducia nella loro regione. Avere una regione che si occupa di loro penso sia il primo ingrediente a costo zero, che vogliamo mettere in campo”.

