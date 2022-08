In vacanza sul Gargano: che cosa vedere a Vieste

Una vacanza sul Gargano è la splendida occasione per andare alla scoperta della meravigliosa cittadina di Vieste. Già la sua posizione racconta molto della sua bellezza, visto che si trova su uno sperone di roccia a strapiombo che si affaccia proprio sul mare. Da non perdere è il centro storico, un vero e proprio dedalo di piazzette, di stradine e di scalinate, con panorami e angoli davvero caratteristici. Impossibile non lasciarsi sedurre dalle abitazioni colorate con i panni direttamente stesi alle finestre, con le case che fanno ombra nei vicoli più stretti.

Alla scoperta di Vieste

Ma andiamo per ordine. Vieste è situata nella parte più settentrionale della Puglia, e si trova in provincia di Foggia. La cittadina si affaccia direttamente sul mare, e alle spalle ha il promontorio del Gargano, conosciuto come lo sperone d’Italia, visto che si trova proprio nella parte del tacco della penisola. A nord Vieste confina con Peschici, mentre a sud c’è Mattinata. Il centro storico è noto con il nome di Vieste Vecchia e si trova su un promontorio roccioso la cui estremità ha il nome di Punta San Francesco. Invece, la zona più moderna è situata nella parte interna. Alle pendici della rupe c’è la spiaggia di Marina Piccola, a fianco della quale ci sono in successione la penisola di Punta Santa Croce e la spiaggia di San Lorenzo, inframezzate dal porto. Dall’altra parte del centro storico, poi, ecco la spiaggia del Castello, conosciuta anche con il nome di spiaggia della Scialara, con il Pizzomunno, un monolite di roccia davvero impossibile da dimenticare.

Cosa fare a Vieste

Ma quali sono le attività a cui ci si può dedicare nel corso delle vacanze a Vieste ? Come detto, il modo migliore per scoprire la cittadina è quello di regalarsi una piacevole passeggiata lungo i vicoli del centro. In questo modo si ha la possibilità di esplorare il borgo antico, che ha origini medievali, di cui rimangono molte tracce. Un dedalo di viuzze con scorci fantastici e in cui è un vero piacere perdersi. Tra case bianche e archi, gradinate e stradine in salita, ci si immerge in un contesto unico. Ci deve pur essere un motivo se a Vieste è stato attribuito il soprannome di Perla del Gargano. Il suono della risacca, poi, è un compagno fedele di ogni giornata. Per cominciare la passeggiata a Vieste Vecchia si può scegliere come punto di partenza l’antica Porta Ad Alt, il cui arco ha sempre rappresentato una delle più importanti strade di accesso alla città.

I monumenti da vedere

Uno dei monumenti più importanti da vedere a Vieste è la Cattedrale di Santa Maria Assunta in Cielo. Per raggiungerla partendo dalla Porta Ad Alt è sufficiente arrivare in via Vescovado dopo aver salito alcune gradinate a dir la verità piuttosto ripide. La cattedrale, realizzata in stile romanico, risale all’XI secolo, ed è stata progettata su tre navate, separate da colonne bianche i cui capitelli presentano decorazioni floreali e faunistiche. Sul soffitto in legno sono raffigurati il protettore del Gargano San Michele Arcangelo, il patrono di Vieste San Giorgio e la Madonna Assunta. Accanto alla cattedrale c’è la torre campanaria, che però non è quella originale, crollata nel Settecento; per questo il campanile è stato ricostruito in stile barocco. Dalla Cattedrale di Santa Maria Assunta in Cielo ci si può spostare verso la Chianca Amara. Si tratta di una pietra di grandi dimensioni dove morirono oltre 5mila persone in occasione di un saccheggio compiuto dai pirati ottomani nel 1554. Infatti, durante l’invasione, la popolazione locale provò a trovare rifugio nella cattedrale, ma fu raggiunta e sterminata.

Il Castello Svevo Aragonese

Infine, in questa rassegna di bellezze di Vieste non si può fare a meno di menzionare il Castello Svevo Aragonese, che venne realizzato da Federico II nel 1242 allo scopo di proteggere la città. Eccezion fatta per occasioni speciali, la fortezza attualmente è chiusa al pubblico, anche perché si tratta di un’area militare. Vale comunque la pena di avvicinarsi fin dove possibile, anche perché dalle pendici del castello si può notare una vista panoramica da sogno sullo scoglio Pizzomunno e sulla spiaggia della Scialara.