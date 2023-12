In vendita il patrimonio immobiliare di Berlusconi, c’è Villa Certosa ma non quella di Arcore. Ecco quanto valgono

In vendita il patrimonio immobiliare di Berlusconi, c’è Villa Certosa ma non...

Il patrimonio immobiliare di Silvio Berlusconi potrebbe arrivare presto sul mercato. I cinque figli dell’ex Presidente del Consiglio si sarebbero accordati per vendere parte della lunga lista di ville e residenze che compongono un pacchetto immobiliare milionario.

In vendita il patrimonio immobiliare di Berlusconi, c’è Villa Certosa. Ecco quanto valgono

Si parla di cifre che sfiorano gli 800 milioni di euro per un patrimonio che gli eredi vorrebbero vendere almeno in parte. Il progetto dei figli di Berlusconi scomparso lo scorso 12 giugno, sarebbe quello di sondare il mercato per vendere alcune delle proprietà immobiliari.

Si tratterebbe dunque di una fase esplorativa, ma non è escluso che sui cancelli di qualche villa possa comparire un cartello di vendita. Inoltre tra i figli potrebbe esserci qualcuno pronto a rilevare una delle residenze.

Villa San Martino ad Arcore non si tocca

Tra queste certamente non ci sarà Villa San Martino, ad Arcore. “Nostro padre amava la vita, la luce, il viavai delle persone – aveva detto la figlia Marina in un’intervista a Bruno Vespa -. Villa San Martino deve rimanere così, viva: vogliamo che resti la sede di riunioni di lavoro, oltre che, naturalmente, il punto di incontro della nostra famiglia. È quello che lui avrebbe desiderato”.

La Villa di Arcore con terreno di oltre 3500 mq e mausoleo non si tocca, mentre ci sarebbe il via libera per la vendita di altri immobili.

Il patrimonio immobiliare

Tra quelli di proprietà di Fininvest c’è Villa Gernetto, nei pressi di Lesmo, in Brianza, la sede principale di Fininvest in via Paleocapa, a Milano, e il complesso di costa Turchese, a Olbia.

Tra i gioielli del patrimonio che appartiene invece a Idra, una delle società che fanno riferimento alla Dolcedrago, c’è Villa Certosa, in Sardegna, la cui stima si aggira tra i 250 e i 300 milioni di euro, la villa di Arcore, la villa di Macherio e Villa Grande a Roma. Ci sono poi ancora Villa Campari sul lago Maggiore, la villa a Lampedusa, Villa La Lampara a Cannes, una villa ad Antigua e circa 100/150 appartamenti nel milanese.