Inater, Lazaro: “Lotto per diventare titolare. Conte? Tutti darebbero il massimo per lui”

Inater, Lazaro: “Lotto per diventare titolare. Conte? Tutti darebbero il massimo per...

Valentino Lazaro, all’interno della trasmissione ‘Dein Verein’, in onda su Sky Sports Austria, ha colto l’occasione di parlare di Inter dopo il suo esordio stagionale fatto proprio poche ore fa nel corso della gara con il Sassuolo vinta con qualche patema di troppo: “È stato un grande cambiamento, volevo una nuova sfida e sono molto felice che sia andato tutto bene – le parole riportate da Sportreport.biz -. Sto facendo un lavoro molto interessante nel club e vado avanti fiducioso per restare a lungo. Il trasferimento è stato completato in maniera relativamente rapida, tanto che non ho avuto tempo per trovare un appartamento”.

Lazaro: “Tutti giocatori darebbero tutto per Conte”

Lazaro poi esterna la sua voglia di diventare titolare nel corso della stagione. “Voglio ritagliarmi il mio spazio e diventare prima o poi titolare. Devo andare a tutto gas in allenamento e cogliere ogni opportunità. Per me Antonio Conte è il miglior allenatore che abbia mai incontrato finora in carriera, è uno che cura ogni dettaglio a livello tattico. Tutti i giocatori darebbero tutto per lui. Ha anche un’ottima relazione con i giocatori, ma ovviamente è uno che sa anche essere critico. Fa tutto per la vittoria e la squadra”, ha concluso Lazaro.