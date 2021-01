Inauguration Day, il giuramento di Joe Biden e Kamala Harris: “È il giorno della democrazia”

Joe Biden e Kamala Harris hanno appeno giurato sulla Costituzione americana. Da oggi sono ufficialmente il 46esimo presidente e vicepresidente degli Stati Uniti. Harris è la prima vicepresidente donna nella storia del Paese. L’insediamento della de

Il discorso di Biden: “Sarò il presidente di tutti gli americani”

“Questo è il giorno dell’America, della democrazia, della storia, della speranza. La democrazia ha prevalso. Metterò tutta l’anima per riunire il Paese. C’è molto da riparare e risanare. Lo so che parlare di unità, in questi giorni, può sembrare una folle fantasia. Le forze che ci dividono sono profonde e reali, ma l’unità è l’unica strada per andare avanti”.

“Sarò il presidente di tutti gli americani – ha proseguito – mi batterò anche per coloro che non mi hanno sostenuto. Il mondo ci guarda, ripareremo le nostre alleanze”. Ora “è il tempo del coraggio”, ha detto Biden. “Il Paese è messo a dura prova dalla pandemia, dagli attacchi alla democrazia, dal razzismo sistemico”, ma “difenderò la Costituzione e l’America”. “Abbiamo la prima vicepresidente donna della storia, Kamala Harris. Non ditemi che le cose non possono cambiare”.

Dopo il suo discorso è stato fatto osservare un minuto di silenzio per tutte le vittime della pandemia. Oltre 400mila solo negli Stati Uniti.