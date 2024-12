Inaugurato l’albero di Natale di Bulgari in piazza di Spagna a Roma

In Piazza di Spagna a Roma è stato acceso l’albero di Natale firmato Bulgari, un’opera che combina design ricercato, materiali riciclati e un messaggio di sostenibilità. L’albero, ispirato al celebre motivo del serpente, presenta una struttura ellittica in plexiglass che si sviluppa in una spirale di ottone, avvolta da una rete dorata. Alla cerimonia di inaugurazione, che ha incluso anche l’accensione delle luminarie di via Condotti, hanno partecipato il sindaco Roberto Gualtieri e il CEO di Bulgari, Jean-Christophe Babin.

Un albero di Natale che celebra Roma tra passato e futuro

L’albero, collocato sulla scalinata di Trinità dei Monti, riflette il legame tra il patrimonio storico di Roma e una visione moderna orientata alla sostenibilità.

Jean-Christophe Babin, CEO di Bulgari, ha spiegato che l’opera rappresenta l’essenza della città eterna: una cultura millenaria proiettata verso il futuro. La struttura, completamente realizzata con materiali riciclati e a basso consumo energetico, mira a sensibilizzare il pubblico sull’importanza di un Natale rispettoso dell’ambiente.

L’iniziativa non si limita al centro storico: Bulgari, in collaborazione con il Comune di Roma, ha annunciato l’installazione di altri venti alberi natalizi in diversi quartieri della città, portando un messaggio di inclusione e bellezza in tutta la Capitale.

Luminarie di via Condotti: tecnologia e simbolismo

Le celebri luminarie di via Condotti completano l’atmosfera natalizia, con un arco luminoso composto da oltre 14.000 micro lampade LED. Al centro di ogni arco brilla una stella a otto punte, simbolo distintivo di Bulgari.

Questo progetto non solo aggiunge fascino alle strade dello shopping romano, ma riduce significativamente l’impatto ambientale grazie alla tecnologia LED, che garantisce un’efficienza energetica superiore rispetto ai sistemi tradizionali.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha parlato dell’importanza di combinare arte, innovazione e sostenibilità, elogiando Bulgari per il contributo al patrimonio culturale e alla valorizzazione della città durante le festività natalizie.

Un impegno che si rinnova

Bulgari non è nuova a iniziative di restauro e valorizzazione del patrimonio artistico di Roma. Dieci anni fa, la maison ha finanziato il restauro della scalinata di Trinità dei Monti, location scelta per l’installazione dell’albero di quest’anno.

Durante l’evento di accensione, Babin ha ribadito la disponibilità dell’azienda a intervenire nuovamente per preservare questo capolavoro architettonico.

La cerimonia, arricchita dai canti natalizi del coro di voci bianche del Maggio Fiorentino, ha regalato ai presenti un momento di emozione e celebrazione. L’accensione dell’albero di Bulgari segna ufficialmente l’inizio del periodo natalizio nella Capitale, unendo tradizione e modernità in una cornice di straordinaria bellezza.