Incendi a Roma: fiamme sulla Laurentina e sulla Colombo

Ennesimo fine settimana di fiamme e fuoco a Roma e provincia. Nella Capitale sono divampati nuovi incendi, in particolare in alcune aree specifiche come la Laurentina e la Cristoforo Colombo.

Incendi a Roma: dove e quando

A dare l’allarme la sala operativa dei vigili del fuoco di via Genoa che hanno inviato due squadre provenienti dai distaccamenti locale, ma anche due autobotti e il dos. In contemporanea un incendio, sempre su via Laurentina ha fatto bruciare più di 40 ettari.

Particolarmente delicato è stato l’intervento per la bonifica con l’impiego di una task force di vigili del fuoco e personale di protezione civile proveniente dalla Gamma13, Echo, Airone, Alfa Aprilia, oltre all’elicottero regionale. Ore e ore di intervento con un rogo spento solo in serata.

Incendi a Roma: quanti interventi e dove

Nel totale in meno di 24 ore sono stati circa 120 gli interventi gestiti dalla sala operativa dei vigili del fuoco. Molti sono stati riferibili a incendi di sterpaglie o piccoli boschi nell’intera area romana. Nel dettaglio, interessate sono state le zone Ardeatina-Laurentina, Civitavecchia, Tivoli ed il tratto soprastante la galleria Appia. Non sono state coinvolte abitazioni.