Incendi nell’Oristanese, canadair in arrivo dall’estero

Ancora fiamme in Sardegna, l’Oristanese brucia da ieri, la macchina dell’antincendio è impegnata con tutti gli uomini e i mezzi. Nel pomeriggio le fiamme hanno raggiunto il centro abitato di Scano Montiferro, dove le squadre dei Vigili del Fuoco sono state schierate a protezione di abitazioni e strutture: oltre 400 persone sono state evacuate. Massima attenzione anche nel Marghine, il sindaco di Macomer, Antonio Succu, ha invitato la popolazione a lasciare le campagne.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha intanto attivato il meccanismo europeo di protezione civile per chiedere agli altri paesi dell’Ue l’invio di velivoli in Italia, dove al momento sono al lavoro 7 Canadair della flotta nazionale. “Da diverse ore una vasta area in provincia di Oristano è in ginocchio a causa di un incendio devastante. Sono centinaia le persone evacuate e l’intera zona, abitazioni comprese, è stata avvolta dalle fiamme e danneggiata. Sono in contatto con il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, che ha tutto il nostro sostegno. È stato attivato il meccanismo di protezione civile per canadair dall’estero: due sono in arrivo dalla Francia, che ringrazio ufficialmente. Continuiamo a seguire gli sviluppi con grande attenzione. Massima vicinanza alla popolazione locale. Forza Oristano, forza Sardegna!”. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.