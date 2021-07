Incendi Sardegna, almeno 3 dolosi: trovati inneschi

Incendi in Sardegna, la Procura di Oristano ha aperto un fascicolo contro ignoti per i roghi che hanno distrutto oltre 20mila ettari di boschi e macchia mediterranea in quasi tre giorni. Da quanto si apprende, le indagini stanno portando a confermare la natura colposa per il mega incendio del Montiferru, partito da un’auto che ha preso fuoco e sarebbe stata parcheggiata dal conducente a bordo strada tra Santulussurgiu e Bonarcado, appiccando in poco tempo le fiamme alle campagne vicine. Per quanto riguarda, invece, gli episodi di Usellus, Seneghe e Cabras, sempre nell’oristanese, sarebbero stati trovati dagli agenti del Corpo Forestale gli inneschi accesi dai piromani e che hanno contribuito, grazie al forte vento, a fare crescere il fronte del fuoco nel Montiferru.