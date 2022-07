Incendio a Centocelle, Gualtieri: “Ecco il piano per bonificare l’area”. Un tavolo unitario tra assessorati per far partire l’iter relativo al trasferimento definitivo degli autodemolitori e, imporre, magari tramite un’ordinanza, al proprietario dell’area, dove è partito l’incendio del 9 luglio, di rimuovere i rifiuti bruciati e bonificare il terreno.

Sono le due novità emerse dalle comunicazioni del sindaco Roberto Gualtieri ai consiglieri di V e VII municipio: la bonifica dell’area è salita in cima alle proprietà dell’agenda politica e il cronoprogramma ha già qualche tempistica fissata.

“Emanerò un’ordinanza per intimare alla proprietà di procedere con la rimozione e la bonifica” ha detto il sindaco. In caso di inadempienza si potrà procedere con un provvedimento dirigenziale in danno. “Stimiamo due mesi per completare l’opera”.