Incendio a Prati Fiscali: camper distrutto da un incendio. Attimi di panico e tensione a Conca d’Oro laddove un incendio è divampato in breve tempo arrivando a distruggere un camper in sosta sulla strada.

Incendio a Prati Fiscali: camper in fiamme

L’incendio è scoppiato stamattina in via dei Prati Fiscali lì dove un caravan è stato avvolto nel breve in una massa di fuoco. La richiesta d’intervento ai soccorritori è giunta alle 9:30 all’altezza dell’incrocio con via Val di Sangro, strada ad alta percorrenza del III municipio Montesacro.

Sul posto vigili del fuoco e polizia di stato. Fra le supposizioni, il gesto doloso. Alta la colonna di fumo nero emersa dall’incendio scoppiato fra le due corsie di marcia di via dei Prati Fiscali, poco lontano da un ristorante e altri snodi sociali. Sul posto sono pertanto stati solerti i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio.

Come detto, da accertare le cause, proprio ad opera degli agenti del III distretto Fidene Serpentara della polizia di stato ed i caschi bianchi del III gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale.