Incendio a Roma, l’avvertimento dei vigili del fuoco. “Manca personale”

Incendio a Roma, i vigili del fuoco allertano tutti: “Manca personale”. Ed è allarme per il Giubileo. Dall’organo sindacale del corpo il quadro si delinea ben chiaro.

Luca Antonazzo di Conapo è esplicito, al riguardo: “Ormai facciamo straordinari in continuazione per sopperire alla cronica mancanza di vigili del fuoco”. Riccardo Ciofi della Fns Cisl di Roma Capitale e Rieti aggiunge: “Arrivano rinforzi da fuori Roma”

Incendi Roma, il monito dei vigili del fuoco

Per frenare il maxi incendio scoppiato a Roma, nella zona di La Rustica, è stato necessario il supporto dei vigili del fuoco di Rieti, Viterbo e Latina. I pompieri delle sedi di Prati, Tuscolano, La Rustica, La Pisana, Monte Mario, Palestrina e Nomentano, nei fatti, non potevano bastare. Per cui, a poche settimane dal Giubileo, le potenzialità dei soccorritori, nello specifico dei vigili del fuoco, sono limitate. In attesa dei risultati di Arpa sulla qualità dell’aria dopo il rogo, con l’ordinanza del sindaco Roberto Gualtieri che ha ricordato alla cittadinanza cosa fare per evitare problemi, ecco che un altro tema (già denunciato in passato) anima la città.

I sindacati dei pompieri, su questo si sono spesi già in estate e ora si trovano costretti a ripeterlo: “Da molto tempo denunciamo la grave carenza di vigili del fuoco nella provincia di Roma e nell’area metropolitana in particolare. Un comando come Roma dovrebbe avere un organico di almeno 2500 vigili del fuoco per il soccorso tecnico urgente mentre oggi ne sono presenti solo 1300, su 4 turni per garantire il soccorso 24 ore su 24. Serve un intervento urgente anche in vista dell’imminente inizio del Giubileo“, dice Luca Antonazzo, segretario provinciale di Roma del Conapo. Anonazzo è tra coloro che ha lavorato per ore per domare il rogo al capannone industriale occupato in via Melibeo, 7.

Incendi e personale limitato, il focus

“I numerosi rinforzi arrivati della altre città del Lazio testimoniano il grave problema del personale dei vigili del fuoco di Roma“, ha proseguito il sindacalista: “Ormai facciamo straordinari in continuazione per sopperire alla cronica mancanza di vigili del fuoco. Abbiamo anche problemi di ricambio delle uniformi che sono insufficienti. Così non si può andare avanti“.

Ed è d’accordo anche Riccardo Ciofi della Fns Cisl di Roma Capitale e Rieti: “Sono circa 80 gli uomini che hanno lavorato domare le fiamme scaturite dall’incendio e non si fermerà in tempi brevi dato la quantità di materiale stipato all’interno dell’edificio. L’incendio di La Rustica è solo l’ultimo di tanti episodi avvenuti negli anni, dove le squadre sono dovute intervenire per domare le fiamme in siti autorizzati e abusivi per lo stoccaggio e la lavorazione dei rifiuti della Capitale.”, sostiene.

E ancora: “Episodi che hanno visto impegnati i colleghi nelle operazioni di spegnimento anche per alcuni giorni. Alcuni di loro – continua il sindacalista – hanno partecipato anche a più incendi altri, in relazione alla sede di servizio, hanno preso parte a tutti, non considerando, oltremodo, le attività di soccorso ordinaria che si unisce a tutto questo“.

Una questione che, secondo Ciofi, resta un tema anche di sicurezza: “Lavoriamo spesso su eventi che hanno visto il conseguente sprigionamento di fumi e sostanze tossiche e nocive. Il nostro lavoro ci porta a operare in ogni scenario possibile. La nostra richiesta è quella di un forte potenziamento di organico e nasce dall’esigenza di poter far fronte anche a tutta una serie di interventi straordinari che richiedono l’invio di unità e mezzi da altre provincie o regioni“.

