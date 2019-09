Incendio a Rouen in Francia: in fiamme impianto chimico

Un rovinoso incendio è scoppiato questa notte a Rouen, in Francia, nell’area dove sorge un impianto chimico della società Lubrizol. La zona industriale in questione è catalogata ad alto rischio per la tipologia di materiali trattati.

I media del posto hanno riferito di una nube di fumo scuro e denso e fiamme altissime che si sono alzate dall’impianto. Seguono aggiornamenti.

Aggiornamento ore 6.00

Francia, incendio a Rouen in impianto chimico: alto rischio di pericolosità

Allo stato attuale non sono state chiarite le ragioni dell’incendio che ha colpito un impianto chimico a Rouen, in Francia. Sul posto sono operativi 130 vigili del fuoco a contrasto delle fiamme, ancora difficili da domare.

Un perimetro di sicurezza di 500 metri attorno all’area è stato istituito, mentre oggi tutte le scuole nella zona settentrionale di Rouen resteranno chiuse precauzionalmente.

Aggiornamento ore 7.00

Lo stabilimento Lubrizol andato in fiamme a Rouen produce additivi per lubrificanti. Sui social sono rimbalzate le testimonianze di chi ha udito svariate esplosioni, mentre i vigili del fuoco hanno chiesto supporto agli altri dipartimenti per domare il rogo.

Nel gennaio del 2013 un altro episodio aveva caratterizzato la stessa azienda: si trattò di una fuoriuscita di mercaptano, un gas maleodorante i cui miasmi arrivarono a Parigi fino a lambire l’Inghilterra.

Aggiornamento ore 8.00