Incendio a San Giovanni dove un’auto ha preso fuoco. Le fiamme sono divampate mentre la vettura viaggiava su via Magna Grecia in direzione piazza Galeria, all’altezza del mercato di Porta Metronia, in prossimità dell’incrocio con via Amiterno. Il conducente, accortosi delle fiamme divampate dalla parte anteriore dell’auto, è sceso dalla stessa prima che l’incendio si propagasse al resto della vettura. Inevitabili le ripercussioni al traffico. Nessuno è rimasto ferito.

