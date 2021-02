Incendio ad Ardea, un uomo perde la vita

Incendio ad Ardea, in fiamme una roulotte con l’incendio che non ha lasciato scampo ad un uomo. Il corpo è stato trovato carbonizzato all’interno del mezzo, rinvenuto dai i vigili del fuoco che hanno allertato i carabinieri, al lavoro per le indagini del caso. A dare l’allarme alcuni residenti che, intorno alle 2, hanno notato fiamme e fumo in un’area parcheggio in via Romagna, a due passi dal mare.

Secondo i primi riscontri, la tragedia sarebbe avvenuta a causa di un corto circuito del frigorifero all’interno della roulotte. Attorno al mezzo, infatti, non sarebbero stati trovati inneschi compatibili con atti dolosi. Non si conoscono al momento le generalità della persona deceduta.

Incendio anche Villa Lazzaroni, a bruciare è un pulmino della scuola. Le fiamme sono scoppiate intorno alle 9:50 in via Tommaso Fortifiocca: con l’odore di bruciato e il fumo che hanno invaso il quartiere, fino a tutta la zona di Furio Camillo. Secondo quanto si apprende, non sono stati segnalati feriti e sarebbe illeso anche l’autista che ha dato l’allarme. Il rogo ha coinvolto altre tre macchine e due motorini che sono stati distrutti.