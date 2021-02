Incendio al Laurentino, cosa è successo

Incendio al Laurentino, un appartamento finisce preda della fiamme e provoca la morte di un uomo, grave una donna.

E’ accaduto nella zona del Laurentino, intorno alle 2:30 di stanotte. Secondo i primi riscontri, l’incendio scoppiato in via Giuseppe Lipparini, nell’area dei cosiddetti “ponti del Laurentino” ha coinvolto un appartamento al nono piano di una palazzina Ater.

In poco tempo il rogo, iniziato per cause al vaglio degli inquirenti, ha invaso l’abitazione con il proprietario, un uomo di 49 anni, che ha cercato in tutti i modi di spegnere le fiamme che, nel frattempo, avevano distrutto gli infissi e parte degli arredi utilizzando l’estintore che si trovava sul pianerottolo. Evacuati i residenti dello stabile, che in seguito sono potuti rientrare essendo dichiarato inagibile solo l’appartamento al nono piano dove è divampato l’incendio. Insieme al corpo del 49enne, rinvenuti anche i cadaveri di un cane e di un gatto. Una donna di 38 anni che era con lui, invece, è stata portata in codice rosso in ospedale, a causa del troppo fumo inalato e con delle ustioni al volto ed alle mani. Sarà la polizia, sul posto anche con la squadra della Scientifica, a determinare le esatte cause del rogo.