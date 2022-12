Incendio al Pigneto: cosa è successo

Vigili del fuoco in azione questa mattina al Pigneto. Oggi, venerdì 2 dicembre 2022, un incendio è divampato all’improvviso in un edificio su Via Luchino Dal Verme, scaturito all’interno di un appartamento.

A contattare i pompieri i residenti della palazzina al civico 116, che intorno alle 6,30 di stamane hanno lanciato l’allarme. Sul posto l’intervento rapido da parte delle squadre operative dei Vigili de Fuoco, che hanno iniziato a domare le fiamme. In base ai riscontri pervenuti, l’incendio sarebbe partito in un’abitazione sita al primo piano dell’edificio. Nel dettaglio, le fiamme avrebbero avuto origine dalla cucina dell’appartamento, per ragioni ancora da confermare. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha consentito di gestire il rogo, circoscrivendo le fiamme per poi estinguerle totalmente. Fortunatamente, non si segnalano coinvolgimenti di persone e nessuno è rimasto ferito.