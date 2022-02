Incendio Appio Latino: 70enne perde la vita

A causa di un incendio all’Appio Latino in un appartamento un uomo di 70 anni ha perso la vita. La tragedia si è consumata in via Michele Amari. Lì, per appunto, a causa di un incendio in una casa, un uomo di 70 anni ha perso la vita.

I fatti si sono consumati intorno alle 7:30 del mattino: allertati da alcuni residenti, i vigili del fuoco, il personale medico del 118 e i carabinieri.

Stando a quanto emerge, i vigili del fuoco sono riusciti a domare il rogo per poi tirare fuori l’anziano dall’appartamento al quinto piano. L’uomo era intossicato e con segni di ustioni: inutili i soccorsi. Il corpo adesso verrà affidato all’autorità giudiziaria e sarà disposta l’autopsia. Si indaga per arrivare a capire le cause dell’incendio. L’appartamento è stato posto sotto sequestro.