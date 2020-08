Incendio Aurelia, a fuoco un vivaio: traffico chiuso

Un grosso incendio divampato a Roma, sulla via Aurelia, ha congestionato il traffico della zona, chiuso in entrambe le direzioni. A prender fuoco, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato un vivaio. Le fiamme hanno poi raggiunto il campo rom di via della Monachina.

Vigili del fuoco, giunti sul posto con l’autobotte Ab10, e Protezione Civile stanno lavorando per circoscrivere l’incendio e domare le fiamme. Immediato l’intervento per evitare il peggio: il traffico, intanto, è stato chiuso in entrambe le direzioni.

Notizia in aggiornamento.