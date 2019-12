Incendio Bologna, prende fuoco un palazzo al centro in via Santo Stefano:...

Paura a Bologna, dove un palazzo nel cuore del centro storico, a via Santo Stefano, è andato in fiamme. L’incendio divampato intorno alle 9 e 30 di questa mattina è divampato al terzo piano dello stabile per cause ancora da accertare.

Una persona è morta intrappolata tra le fiamme. Sul posto immediato l’intervento dei vigili del fuoco, accorsi con otto mezzi, ambulanze e polizia. Il fumo sta ancora uscendo dall’appartamento: la strada è stata chiusa al traffico.

