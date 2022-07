Incendio Centocelle, diossina in netto calo ma ancora di poco sopra soglia Oms

(Adnkronos) –

Sono in deciso calo, anche se ancora sopra la soglia indicata dall’Oms, i valori di diossina rispetto alla prima rilevazione di sabato, giorno in cui è divampato il maxi incendio a Centocelle, a Roma. E’ quanto emerge dai dati di Arpa Lazio sulla qualità dell’aria. ”Il valore del secondo campione di via G.Saredo relativo al 10 luglio, quando l’incendio era stato spento, è significativamente inferiore al primo valore e di poco superiore al valore di riferimento”. Si passa infatti dal 10,6 pg/m3 allo 0,5, un valore di poco superiore alla soglia dello 0,3 indicata dall’Oms per l’ambiente urbano.

La Procura di Roma acquisirà i dati Arpa sulla qualità dell’aria e sul livello di diossina nell’ambito dell’indagine sui maxincendi avvenuti nella Capitale nelle scorse settimane e in particolare per quello di sabato che ha colpito l’area est. Gli inquirenti stanno infatti vagliando anche le ipotesi di reati ambientali e per questo è stata coinvolta nella indagini anche la Forestale che effettuerà verifiche nei terreni interessati dalle fiamme.