Incendio di rifiuti a Roma

Incendio di rifiuti alle porte di Roma. Le fiamme sono divampate in un impianto di smaltimento e gestione rifiuti in via Enzo Ferrari a Ciampino, in una zona non distante dall’aeroporto.

Il rogo ha provocato una densa colonna di fumo visibile anche a distanza. Sul posto sono intervenuti dalle 8.45 circa di oggi sabato 29 luglio, tre squadre dei vigili del fuoco con due autobotti, un’autoscala e il Carro Schiuma.

I caschi rossi sono al lavoro per spegnere il rogo, divampato per cause in corso d’accertamento, e mettere in sicurezza l’area. Sul posto anche Polizia di Stato e Polizia locale. E’ stata fatta anche una ricognizione aerea con l’elicottero Drago VF156.