Incendio in hotel a Roma, ecco dove

Incendio questa mattina in un albergo in disuso, l’hotel Pavia, in via Gaeta a Roma poco distante dalla stazione Termini. Per spegnere le fiamme sono arrivate sul posto alle 7 circa 3 squadre dei vigili del fuoco con autoscale e carro auto protettori. L’incendio si è sviluppato su tre piani dell’albergo. Oltre a bruciare gli arredi, il fuoco ha raggiunto una parte del tetto che è crollata rendendo difficoltoso l’intervento dei soccorritori. Al momento non risultano persone coinvolte nel rogo. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco l’hotel era stato occupato da extracomunitari.

Tragedia a Settecamini, cosa è successo

Tragedia Settecamini dove un pensionato di 72 anni è morto, ucciso dalle esalazioni della stufa a gas del suo appartamento. L’uomo, non vedente, era stato soccorso nel pomeriggio di domenica 3 gennaio dopo che un vicino di casa aveva dato l’allarme. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia di Stato e il personale medico del 118 che ha portato il pensionato in ospedale. Poco dopo, però, l’uomo è morto a causa delle esalazioni di gas.