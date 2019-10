Incendio in sottovia su A1: chiuso per fumo tratto autostrada Guidonia Montecelio-bivio con A24

Incendio in sottovia su A1: chiuso per fumo tratto autostrada Guidonia Montecelio-bivio...

Autostrade per l’Italia informa che “Sulla A1 Milano-Napoli tra Guidonia Montecelio ed il bivio con la A24 Roma-Teramo in entrambe le direzioni, si è resa necessaria la chiusura del tratto autostradale in entrambe le direzioni per il fumo causato da un incendio in un sottovia all’altezza del km 560.

Chiuso anche l’allacciamento tra la A24 Roma-Teramo con la A1. Si segnalano code di 2 km in direzione Napoli e 1 km di coda verso Milano. In alternativa si consigliano i seguenti percorsi alternativi: per Napoli percorrere la Diramazione di Roma nord, immettersi sul Grande Raccordo Anulare, proseguire poi sulla diramazione di Roma sud o sulla A24 Roma-Teramo fino raggiungere la A1. Per coloro che sono diretti verso Firenze si consiglia di percorrere la A24 Roma-Teramo proseguire sul Grande Raccordo Anulare fino all’allacciamento con la diramazione di Roma Nord, quindi immettersi sulla A1. Sul posto sono presenti personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso”.