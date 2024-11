Incendio in un appartamento all’Alessandrino: grave un’anziana di 94 anni

Un incendio si è sviluppato questa mattina in un appartamento situato in via Pippo Tamburri, nel quartiere Alessandrino di Roma. Le fiamme, che si sospetta siano state innescate da un guasto a una stufa elettrica, hanno devastato l’abitazione e causato il ferimento di tre persone, tra cui una donna di 94 anni che versa in condizioni critiche.

Incendio all’Alessandrino

L’incendio ha richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco, coadiuvati dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Stazione Roma Prenestina. Le fiamme si sono rapidamente propagate, coinvolgendo parzialmente anche gli appartamenti vicini. L’intero stabile, composto da 28 famiglie, è stato evacuato per precauzione, mentre i tecnici stanno eseguendo verifiche strutturali per valutare l’agibilità dell’edificio.

La proprietaria dell’appartamento da cui sono partite le fiamme, una 94enne romana, è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I, dove si trova in prognosi riservata. Altre due persone, una donna di 58 anni di origini peruviane, badante dell’anziana, e una vicina di 91 anni, sono state ricoverate al Policlinico Casilino con sintomi da intossicazione da fumo. Entrambe sono in codice giallo e non in pericolo di vita.

Oltre ai danni materiali all’appartamento, il fumo e il calore hanno interessato parti comuni dello stabile, rendendo necessaria l’evacuazione degli abitanti. Le autorità stanno indagando per accertare le cause precise dell’incendio, anche se la stufa elettrica difettosa resta l’ipotesi più probabile.