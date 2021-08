“Sto bene. Per fortuna non ci sono state vittime. Un grazie ai vigili del fuoco per l’incredibile lavoro svolto e a voi tutti per i messaggi, vi voglio bene. La vita è bella”. Il rapper Mahmood, con una storia su Instagram, ha voluto rassicurare i suoi fan, dopo l’incendio del grattacielo di via Antonini a Milano dove è residente.