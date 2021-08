Incendio Milano, “non c’è pericolo crolli”

Non c’è pericolo che crolli Torre dei Moro di via Antonini, a Milano, dopo l’incendio divampato ieri pomeriggio. “L’edificio non rischia di cadere – fanno sapere all’Adnkronos dalla centrale operativa dei vigili del fuoco di Milano – non è stata intaccata la struttura portante, si è bruciato il rivestimento ma non c’è pericolo che crolli”.

“Il palazzo è ancora in fase di spegnimento – sottolineano – siamo ancora sul posto con tutte le squadre e stiamo cercando di salire i piani, che restano bollenti. Abbiamo difficoltà a salire per constatare che tutti siano effettivamente stati evacuati. Per ora siamo arrivati fino al sesto piano”. Sul luogo dell’incendio, intanto “ci sono già i funzionati e gli ingegneri per disporre tutte le verifiche strutturali” rimarcano.

“Tremende le immagini del palazzo in fiamme a Milano” . Così su Facebook il governatore lombardo Attilio Fontana. “Nella torre residenziale vivono circa 60 famiglie, i vigili del fuoco sono entrati per sfondare, una dopo l’altra, tutte le porte e accertarsi che le persone fossero uscite”, ha aggiunto. “Per il momento, secondo quando riferiscono le fonti di informazione, non si registrano vittime – spiega poi Fontana, che rivolge un ringraziamento a vigili del Fuoco, alle forze dell’ordine e ad Areu, l’agenzia regionale emergenza e urgenza, “intervenuti con prontezza e professionalità”.