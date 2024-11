Incendio nella notte a Roma: a fuoco 16 auto e un furgone

Maxi incendio nella notte a Roma. Sono 17 i mezzi andati a fuoco per cause in corso d’accertamento in via Vito Giuseppe Galati 101 zona Colli Aniene. Secondo quanto riferito le fiamme sono divampate all’interno del parcheggio Italferr coinvolgendo 16 auto e un furgone. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito. Il palazzo è stato temporaneamente evacuato per fumo. Sono in corso le indagini della polizia. Dai primi accertamenti sembrerebbe un incendio doloso. Due persone si sarebbero introdotte nel parcheggio appiccando le fiamme.

Roma, incendio nel parcheggio Italfer: a fuoco 16 auto e un furgone

Sul posto alle 4.30 di oggi giovedì. 28 novembre sono intervenuti i vigili del fuoco con cinque mezzi (10A, AB10, 3A, AB12) e carro autoprotettori. I caschi rossi hanno lavorato per circa tre d’ore definendo concluso l’intervento alle 7.30. Al momento è ancora da accertare la natura dell’incendio che ha avvolto 17 mezzi all’interno del parcheggio. Sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica per gli accertamenti del caso.

Ipotesi incendio doloso con fumogeni e diavolina, indagini su due sospetti

Sul posto sono intervenute le pattuglie del commissariato San Basilio e i colleghi della scientifica per i rilievi. Secondo i primissimi accertamenti sembrerebbe che due persone si siano introdotte nel parcheggio entrando dall’area retrostante e che abbiano appiccato l’incendio usando dei fumogeni e probabilmente della diavolina come accelerante. Tra i mezzi colpiti dalle fiamme, la maggior parte sarebbero auto aziendali. Coinvolti inoltre veicoli privati.

Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza

Dai mezzi in fiamme si è alzata una imponente colonna di fumo. E’ stato quindi evacuato momentaneamente il palazzo che non è stato interessato dalle fiamme ma solo dal fumo. Sono in corso accertamenti della polizia sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza. La speranza è che si possano trovare elementi utili per ricostruire quanto accaduto. Dei fatti è stata informata anche la squadra mobile, la Digos e la polfer.

Notizia in aggiornamento