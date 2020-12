Incendio nella notte ad Anguillara Sabazia. Intorno alle 23:45 i vigili del fuoco di Bracciano sono intervenuti in piazza del Comune dove avevano preso fuoco tre auto. I pompieri hanno estinto le fiamme ed impedito alle stesse di propagarsi verso altre autovetture e di danneggiare il palazzo comunale, con le auto parcheggiate proprio a ridosso dello stesso. Il palazzo del Comune non ha subito danni ma è rimasta parzialmente annerito a causa del denso fumo. Due auto sono andate completamente distrutte mentre una terza ha subito importanti danni. Nessuno è rimasto ferito.

Violenze natalizie a S. Basilio: cosa è successo

Violenze di natale a San Basilio, un 49enne arrestato per aver percosso la moglie. A segnalare l’ennesima lite in famiglia per futili motivi è stata la figlia 17enne esasperata dal comportamento violento e minaccioso del padre nei confronti della propria madre, aggravatosi negli ultimi due giorni. Una escalation di violenze con la vittima, una 47enne romana, che all’alba del giorno di Natale ha deciso, accompagnata dalla figlia, di recarsi in ospedale per farsi medicare per l’aggressione subita dal marito e di denunciarne l’accaduto.

La polizia ha poi trovato l’uomo in evidente stato di agitazione presso l’abitazione di una vicina di casa, il quale, alla presenza degli investigatori, richiedeva del vino per calmarsi. Il marito violento, 49enne romano, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto nel carcere di Civitavecchia e dovrà rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia.