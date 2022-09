Incendio nella notte sulla foce del Tevere, in fiamme un appartamento. Incendio nella notte a Fiumicino, sulle sponde che affacciano sul fiume Tevere. Le fiamme sono scoppiate in una delle villette in via Passo della Sentinella. Sul posto il personale medico del 118 e i vigili del fuoco di Ostia con due autobotti e l’AS13. Il rogo ha coinvolto il tetto di un edificio.

L’incendio è scoppiato per cause ancora al vaglio. Non ci sono stati feriti, soltanto una verifica precauzionale da parte del 118 ad una persona che inalava i fumi sviluppati dall’incendio. Sul posto è stata interdetta momentaneamente la viabilità.