Fumo nero e odore acre, questo lo scenario che si presenta sulla Cristoforo Colombo, a Roma. Il motivo è l’incendio che si è sviluppato a ridosso del campo rom di Via Candoni. Il rogo si è propagato anche in altri punti della città, via Magliana è stata chiusa. Via Cristoforo Colombo è invece bloccata, il traffico congestionato. Il cielo è sorvolato da elicotteri che stanno tentando di spegnere le fiamme.