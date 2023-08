Incendio Roma, le info del comune di Ciampino

Il Comune di Ciampino informa i cittadini che “È in corso un grave incendio presso l’impianto di stoccaggio e trasferenza rifiuti Ecologica 2000, in via Enzo Ferrari, zona Appia Nuova. Presenti sul posto Polizia locale, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato e personale del 118, che stanno fornendo tutte le informazioni in tempo reale.

Non si riscontrano vittime o feriti. Si raccomanda, ove visibile il fumo, di tenere le finestre chiuse. Tutte le informazioni verranno diffuse mediante il sito istituzionale, le pagine social dell’Ente e del Comando di Polizia Locale, l’app Municipium” conclude la nota del Comune di Ciampino. Sempre via social il sindaco di Lanuvio, comune dei Castelli Romani, a una ventina di chilometri a sud dal luogo dell’incendio, ha informato i cittadini.

“Da qualche ora – scrive su Facebook il sindaco Andrea Volpi – stiamo seguendo l’incendio verificatosi a Ciampino in un impianto di rifiuti. Insieme alla Protezione Civile di Lanuvio stiamo verificando se il vento possa in qualche modo metterci nella condizione di consigliare di prendere delle precauzioni”.