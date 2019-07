Incendio Roma Nord: nube nera dalla Salaria

Una nube nera si è alzata improvvisamente su Roma, vista nettamente dai residenti della zona di Montesacro, quartiere nord-occidentale della Capitale. Le numerose fotografie pubblicate su Facebook hanno mostrato i dettagli di quello che sembra un vasto incendio, a quanto pare proveniente dal Flaminio. Seguono aggiornamenti.

Aggiornamento ore 00.30

Il vasto incendio scoppiato nell’area nord occidentale di Roma da alcune ore sembrerebbe provenire da via Marciana Marina, al Flaminio. I cittadini hanno segnalato la cosa, dopo essersi allarmati per la grossa nube nera che si è levata in cielo.

Incendio Roma: allarmati cittadini dei quartieri nord, Montesacro, Flaminio, Salario. Fumo dalla discarica

“L’aria è irrespirabile, sono costretto a chiudere le finestre” ha testimoniato un abitante di Montesacro, mentre altre persone hanno accusato un forte bruciore agli occhi e alla gola.

Aggiornamento ore 1.30

L’incendio di questa notte a Roma non è scoppiato in zona Flaminio, ma su via Salaria. È lì infatti che si sono concentrati gli sforzi dei vigili del fuoco, precisamente in prossimità del concessionario Rosati all’altezza della Tangenziale.

Ad andare a fuoco sarebbe stata una discarica sull’Aniene, dove si sono concentrate diverse squadre dei vigili del fuoco. Il timore è adesso per le emissioni derivanti da questo incendio: l’odore acre che proviene dal rogo è molto intenso, e alla memoria torna l’episodio dell’incendio del Tmb Salario dello scorso dicembre.

Aggiornamento ore 8.30