Incendio Tor Cervara, firmata l’ordinanza del sindaco: cosa prevede

Dopo il vasto incendio che ha devastato un capannone nella zona industriale di Tor Cervara, nella periferia est di Roma, nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 novembre, il sindaco ha firmato l’ordinanza che stabilisce misure precauzionali per i cittadini.

Incendio Tor Cervara, si indaga sulle cause

Le fiamme si sono propagate rapidamente all’interno di un capannone abbandonato, che veniva utilizzato illegalmente per il deposito di materiali pericolosi come rame, pneumatici e vernici. L’incendio ha generato una nube tossica che, spinta dal vento, ha raggiunto anche i quartieri del litorale romano. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia Locale, Protezione Civile e il personale medico dell’ARES 118, impegnati fino all’alba per contenere le fiamme e avviare i primi controlli ambientali.

Sul luogo sono intervenute otto squadre dei vigili del fuoco, supportate da sei autobotti, di cui tre provenienti dai comandi di Latina, Viterbo e Rieti. Tra i mezzi utilizzati figurano anche un’autoscala, il carro schiuma del Nucleo Crrc e il carro autoprotettori. Presenti inoltre Carabinieri, Polizia Locale, Protezione Civile di Roma Capitale e personale sanitario dell’Ares 118.

Le fiamme, ormai quasi sotto controllo, hanno costretto alla chiusura di via Melibeo, dove le pattuglie del Gruppo Casilino della Polizia Locale sono al lavoro per regolare la viabilità e garantire la sicurezza della zona.

Le misure introdotte dall’ordinanza

A seguito dell’incendio, il sindaco ha firmato l’Ordinanza n. 140, che stabilisce specifiche misure di prevenzione per minimizzare i rischi derivanti dalla nube tossica.

Nel raggio di 1 km dall’incendio: Divieto assoluto di raccolta e consumo di alimenti vegetali e di prodotti di origine animale come uova e carne da cortile. Divieto di pascolo e di utilizzo di foraggi e cereali presenti nell’area. Precauzioni per il contatto con superfici contaminate da polveri e ceneri.

Nel raggio di 2 km: Raccomandazioni per il lavaggio accurato degli alimenti esposti all’aperto. Indicazioni per la pulizia di balconi, davanzali e filtri degli impianti di aria condizionata. Monitoraggio ambientale e prossimi passi.

Le autorità hanno avviato un monitoraggio dell’aria e del suolo per valutare l’impatto ambientale dell’incendio. Intanto, la Protezione Civile e gli esperti di Ama stanno collaborando per gestire la rimozione dei detriti e dei rifiuti pericolosi presenti sul sito.