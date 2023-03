Inchiesta Juve, al via udienza preliminare

(Adnkronos) – Si è aperto poco fa in tribunale a Torino davanti al gup Marco Picco l’udienza preliminare del procedimento sulle presunte irregolarità nei bilanci 2019, 2020 e 2021 della Juventus. In particolare, vengono ipotizzate dall’accusa plusvalenze fittizie e manovre sugli stipendi dei calciatori durante la pandemia Covid.

Dodici le persone indagate, tra cui gli ex vertici, Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e Fabio Paratici, più il club bianconero come persona giuridica. Tra le questioni al centro dell’udienza la costituzione di parte civile di piccoli azionisti che ritengo di aver subito un danno dalle presunte irregolarità. Inoltre il giudice potrebbe già oggi essere chiamato a esprimersi sulla competenza territoriale. Secondo le difese, infatti, il processo dovrebbe svolgersi a Milano perché è il capoluogo lombardo sede della Borsa.

In aula, a rappresentare l’accusa il procuratore aggiunto Marco Gianoglio e il sostituito Mario Bendoni. Non è presente, invece, Ciro Santoriello che ha deciso di astenersi per una serie di polemiche seguite alla pubblicazione di un vecchio video in cui scherzando manifestava la sua ‘non simpatia’ per il club bianconero.