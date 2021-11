Incidente a La Rustica, anziana perde la vita

Incidente a La Rustica, investita da un’auto vicino casa: morta un’anziana di 78 anni. Pare stesse rientrando a casa, l’anziana di 78 investita da un’auto nella mattinata di giovedì 25 novembre quando un impatto è stato fatale: portata in ospedale con urgenza e morta nel pomeriggio nonostante il disperato tentativo dei medici di salvarle la vita. Le strade della Capitale raccontano, dunque, ancora di una vittima.

L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via della Stazione di Tor Sapienza e via della Rustica. Stando a quanto ricostruito, intorno alle 10 del mattino, la 78enne stava camminando quando è stata investita da un‘Audi A3 con al volante un uomo di 72 anni. L’anziana è stata scaraventata per qualche metro. Sul posto è accorso il personale medico del 118 che ha portato la donna, già in coma, al Policlinico Umberto I.

I medici, viste le condizioni critiche della 78enne di Tor Sapienza, hanno provato il tutto per tutto, ma nel tardo pomeriggio la tragica notizia: la donna non ce l’ha fatta. Gli agenti del V Gruppo Casilino della polizia locale di Roma Capitale per i rilievi scientifici, indagano per omicidio stradale come da prassi in questi casi. Gli esami di alcol e droga fatti al 72enne sono risultati negativi. L’Audi è stata sequestrata.