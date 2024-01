Incidente a Roma, scontro tra due auto in via Laurentina: un morto e un ferito

(Adnkronos) – Tre gravi incidenti oggi a Roma. Un 78enne è morto in un incidente stradale avvenuto stamattina, verso le ore 6.30, in via Laurentina all’altezza del km 18. Sul posto è intervenuta la polizia locale del Gruppo Eur. Il 78enne era al volante di una Opel Mokka quando, per cause da accertare, ha perso il controllo dell’auto finendo contro una Ford Focus che viaggiava nella direzione opposta. Il 57enne, che era a bordo della Ford Focus, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Sant’Eugenio mentre il 78enne è morto durante il trasporto in ospedale.

Sul Grande Raccordo Anulare di Roma stamattina è stata temporaneamente chiusa la complanare alla carreggiata interna, in corrispondenza dell’uscita 32 ‘via della Pisana’, a causa di un incidente. Per cause in corso di accertamento, il conducente di un autoveicolo ha perso il controllo del mezzo senza coinvolgere altri veicoli ed è deceduto. Il traffico è stato deviato sulla viabilità secondaria.

Tre giovani sono rimasti feriti, due dei quali in modo grave, in un incidente avvenuto la notte scorsa in via Cristoforo Colombo all’incrocio con via Canale della Lingua. Sul posto è intervenuta la polizia locale del X Gruppo Mare. Da una prima ricostruzione nell’incidente sono rimasti coinvolti un Suv Ds3, condotto da un 22enne ungherese che viaggiava insieme a una 20enne italiana, e una Mercedes guidata da un 21enne italiano che viaggiava insieme a una 18enne albanese.

Nello schianto sono rimasti feriti in modo grave il 22enne ungherese, trasportato in codice rosso all’ospedale Grassi di Ostia, e la 20enne italiana, portata in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio e poi trasferita al San Camillo. Meno gravi le condizioni dell’automobilista 21enne al volante della Mercedes, trasferito all’Aurelia Hospital. Sono in corso gli accertamenti della polizia locale sulla dinamica dell’incidente.