Tragedia alle porte di Roma. Una donna di 82 anni è morta a Santa Marinella in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sull’Aurelia. Vittima una maestra in pensione che è stata investita da un’auto mentre tornava a casa. Inutili i tentativi di soccorso, la donna è deceduta poco dopo l’incidente.

Incidente a Santa Marinella, investita maestra in pensione: morta 80enne

Il dramma è avvenuto domenica, 24 novembre, nel tratto urbano dell’Aurelia in prossimità dell’incrocio con via dei Tulipani. Secondo le prime informazioni sembrerebbe che la donna stesse attraversando la strada per rincasare quando è stata colpita da un’auto che si è fermata a prestare soccorso. Sul posto i sanitari del 118, la polizia locale per i rilievi e i carabinieri per la viabilità. All’arrivo dei soccorritori le condizioni della vittima erano però già disperate e nonostante i tentativi non è rimasto che constatare il decesso. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto e se la donna stesse attraersando sulle strisce pedonali.

Il cordoglio degli ex studenti, “una persona meravigliosa, gentile e sempre disponibile”

La notizia dell’incidente ha fatto rapidamente il giro del web con tanti commenti di cordoglio da parte di chi la conosceva. Messaggi di dolore pubblicati via social da colleghe, ex studenti, genitori dei piccoli allievi e vicini di casa che la ricordano con affetto come “una persona meravigliosa, gentile e sempre disponibile”.

“Ciao maestra Pina, che dispiacere – scrive una ex studentessa su Facebook -, sei stata per noi una maestra meravigliosa, ci hai insegnato tanto con un grande amore. A giugno ci siamo incontrate, ti sei emozionata quando ti ho detto che sono una maestra anch’io e ci siamo abbracciate forte forte, almeno ti ho rivista. Riposa in pace maestra mia”.

Tanti anche i cittadini che chiedono più sicurezza sulle strade, tra maggiore illuminazione e dissuasori della velocità. Oltre ai dossi qualcuno propone anche l’installazione di un semaforo nel luogo dell’incidente e autovelox per scoraggiare chi non rispetta i limiti di velocità.