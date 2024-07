Incidente a Tor di Valle: vivo per miracolo

Ha dichiarato di essere vivo per miracolo un uomo ancora stato di shock ha raccontato come questa mattina sulla ciclabile di torre di Valle a Mezzocammino un albero e abbia quasi fatto perdere la vita schiacciando la sua bici.

Non l’unico caso in queste ultime ore soprattutto non con la litoranea romana dove diversi alberi a causa dell’improvvisa sterzata climatica con vento di burrasca in parte inatteso si sono riscontrate tante disavventure cittadine.

In particolar modo quella quella di un uomo un ciclista che è riuscito quasi per miracolo a sopravvivere ad una caduta di un albero sulla ciclabile di Tor di Valle.

Alberi caduti per il forte vento a Roma ci sono stati anche in altre zone sempre a causa della forte spinta di un improvviso vento: segnalazioni che sono arrivate in sequenza come ad esempio da Via di cappellaccio e anche a Boccea dove è stata colpita un’autovettura. Anche ad Ardea sulla litoranea un episodio simile che ha colpito due moto è un’autovettura per fortuna senza nessun danno alle persone i proprietari dei mezzi infatti in quel preciso momento stavano consumando un bar presso un Vicino caffè.