Incidente d’auto a Nettuno, ecco cosa è successo

Scontro tra due auto in via dei Frati a Nettuno, all’altezza dell’incrocio con via Beato Padre Pio, la strada che porta al laghetto Granieri. In curva, probabilmente a causa di una mancata precedenza, si sono scontrati un suv bianco e un’utilitaria di colore scuro. La parte frontale del suv è uscita completamente distrutta dallo scontro. L’urto violentissimo ha fatto esplodere gli air bag.

Ferita una donna che si trovava sul lato passeggero che è stata soccorsa in ospedale. Le sue condizioni non sono apparse gravi. Gli altri due uomini coinvolti non hanno necessitato di cure mediche. Sul posto per i rilievi i Carabinieri di Nettuno e, a supporto, un’auto della Guardia di Finanza che ha fatto un lavoro di assistenza alla viabilità durante i soccorsi.