Incidente GRA altezza Tiburtina: tre feriti, due in gravi condizioni

Paura a Roma, dove un grave incidente sul Grande Raccordo Anulare poco prima dell’uscita 13 in direzione Tiburtina ha paralizzato il traffico. Tre le macchine rimaste coinvolte nel sinistro, tutte gravemente danneggiate.

L’incidente è avvenuto all’altezza di Casal Monastero: sul posto immediato l’intervento di polizia, vigili del fuoco, ambulanze e di due elicotte4i che hanno soccorso i feriti, di cui 2 in gravi condizioni trasportati d’urgenza al Policlinico Umberto 1.

Raccordo Anulare, traffico bloccato

A seguito del grave incidente è stato immediatamente bloccato il traffico in entrambe le direzioni, come reso noto da un tweet di Luce Verde: “Traffico bloccato temporaneamente per incidente tra 3 vetture all’altezza della Tiburtina”.

Un altro tweet, quello di Roma Capitale, ha reso noto il blocco del traffico: “A causa di un incidente con feriti avvenuto sul Gra tra l’allacciamento Diramazione Roma Nord dell’A1 e via Tiburtina, al momento chiusura temporanea in entrambe le carreggiate all’altezza dello svincolo Tiburtina per consentire l’intervento dell’elisoccorso”, conclude la nota.