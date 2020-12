Incidente in Galleria Giovanni XXIII: come è andata

Incidente in Galleria Giovanni XXIII: carambola tre tre auto, strada chiusa e traffico in tilt: è stato necessario chiudere temporaneamente la strada. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì ed ha coinvolto tre veicoli. Ancora da accertare la dinamica dell’accaduto, nel quale è rimasta ferita una ragazza di 21 anni, poi trasportata in codice arancione dall’ambulanza del 118 al Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia Locale di Roma Capitale.

SEGUONO AGGIORNAMENTI